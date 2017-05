Ronaldo dispara ‘fogo amigo’ contra ACM Neto:’não estou nem vou estar na Lava Jato’

“Não estive, não estou e não vou estar na Lava Jato”.

Em Feira de Santana, a afirmação do prefeito José Ronaldo (DEM), mesmo tendo sido feita em um pequeno povoado da zona rural, é interpretada como um ‘fogo amigo’ dirigido ao prefeito de Salvador, ACM Neto e uma clara sinalização do Prefeito ao seu partido sobre as eleições de 2018.

ACM Neto, pré candidato a governador da Bahia pelo DEM, teve seu nome citado na lava jato.

Caso essa envolvimento com a Lava Jato faça o Prefeito de Salvador recuar dessa candidatura, o prefeito de Feira, eleitoralmente, é o nome mais provável para encabeçar a chapa de oposição ao Governo da Bahia no próximo ano.

Essa estratégia de Ronaldo, segundo um ex-vereador do grupo, foi um ‘conselho’ do deputado Targino Machado.