Câmara de Feira entregou Comenda Maria Quitéria à atriz Antônia Velloso

Uma das mais conceituadas atrizes do teatro em Feira de Santana, entre as décadas de 60/70, completa este mês 80 anos de idade. Como presente, Antonia Maria Guimarães Velloso recebe a Comenda Maria Quitéria, em sessão especial que aconteceu, semana passada, na Câmara Municipal.

De autoria do vereador José Carneiro Rocha (PSDB), o projeto aprovado por unanimidade reflete a importância do trabalho realizado pela artista, atuando não só no teatro, como também no cinema, elevando o nível da cultura de Feira de Santana.

Antonia Velloso mostrou o seu talento, sendo bastante requisitada, atuando em grupos de teatro locais e também de Salvador, participando do elenco de filmes e espetáculos amadores e profissionais, destacando clássicos, como “O boi e o burro a caminho de Belém” (Maria Clara Machado), “Deus lhe pague”, (Joracy Camargo)”, “Os justos” (Albert Camus) e os filmes “Akpalô” (José Frazão) e “Anjo Negro” (José Humberto).

Desde que começou a atuar na vida artística, no início da década de 1960, a nova comendadora passou a ser considerada a madrinha do teatro feirense. Logo após a sessão de outorga da comenda, aconteceu recepção no Casarão Fróes da Motta.