Renatinho Sá partiu para o ‘andar de cima’, por Adilson Simas

Foi no início da tarde desta sexta-feira, 26, no Emec, onde estava internado. O corpo está sendo velado no SAF da Avenida Noide Cerqueira.

Professor, advogado e vereador, o desportista Renato Ribeiro Sá teve intensa participação na vida da cidade.

Como professor lecionou no Gastão Guimarães nos anos 60.

Como desportista e torcedor do Bahia de Feira, lutou no Rio junto a Waled Perry para que o então Feira Esporte Clube não fosse afastado da primeira divisão.

Como advogado formou com Nóide Cerqueira e Expedito Nascimento, no antigo edifício Pires, um dos mais procurados escritórios de advocacia, o famoso Exnore.

Na política foi duas vezes eleito vereador – em 1972 (1.280 votos) e em 1976 (1.712 votos). No segundo mandato de vereador com duração de seis anos por conta da prorrogação, chegou a presidência no terceiro período da 9ª legislatura.

Na sua presidência, a Câmara trocou o prédio do INPS pelas atuais instalações, na antiga Cadeia Pública, adaptação iniciada pelo prefeito Colbert Martins e concluída por José Raimundo que o substitui no executivo.

Em 1982 Renatinho se despediu das disputas eleitorais como candidato a deputado concorrendo dentro do PMDB com Colbert Martins e Aurélio Miguel.

Seu sepultamento, segundo fomos informados, será neste sábado, às 10 horas, no Cemitério Jardim Celestial.

Adilson Simas é jornalista, pesquisador da política de Feira de Santana.