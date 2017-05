Além de aluguel e condomínio, boxes no ‘Shopping Uai’ vão pagar a propaganda

As receitas do ‘Fundo de Participação de Propaganda’ são “os recursos repassados pelos inquilinos a título de ressarcimento dos custos incorridos nas campanhas publicitárias realizadas pelo shopping”.

Com essa ‘rubrica’ de receitas, o grupo mineiro que pretende implantar o Shopping Uai em Feira de Santana, prevê uma arrecadação de 5 milhões de reais ao longo do período da concessão, 30 anos.

Já as receitas com o condomínio são mais volumosas: o shopping pretende arrecadar algo em torno de 135 milhões de reais e 318,4 milhões com os aluguéis dos boxes.

Sobre o valor bruto de todas as receitas constantes no projeto do Shopping Uai serão repassados 5% para a Prefeitura de Feira. O valor bruto estimado ultrapassa os 500 milhões de reais.

O projeto do shopping tem como um dos principais objetivos, além do lucro do empreendimento, a retirada de camelôs e barraqueiros do centro da cidade, principalmente da rua Sales Barbosa.

