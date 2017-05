Grupo de Juazeiro faz turnê em Portugal levando a cultura do Velho Chico

O grupo Tejopará, da cidade baiana de Juazeiro, está em turnê em Portugal até o dia 11 de junho, com apresentações marcadas para as cidades de Almada, Coimbra e Seia.

Eles levam a música e artes plásticas baseadas na cultura do Velho Chico (Rio São Francisco) para interagir com a cultura em torno do Rio Tejo.

A produtora cultural Steffane Leal expica: “É um projeto Novo, que surgiu da nossa convivência, em Juazeiro, com o Rio São Francisco. Será uma troca de experiências e também divulgação com relação ao nosso rio”

A cantora Andrezza Santos, o músico Fernando Nunes e o artista plástico Alex Moreira serão responsáveis por mostrar a cultura baiana para o público português.

O Tejopará foi contemplado na primeira chamada do edital de Mobilidade Artística e Cultural que vai abrir mais duas seleções públicas este ano.

As chamadas vão permitir o apoio a projetos com atividades previstas entre novembro/2017 a janeiro/2018 e fevereiro a março/2018.

As inscrições para o primeiro grupo estão abertas a partir desta segunda-feira (29), se estendendo até 27 de junho, através do Sistema de Informações e Indicadores em Cultura/Clique Fomento (Siic).

A segunda seleção terá inscrições abertas entre 14 de julho e 12 de agosto. Com essas duas chamadas, a Secretaria da Cultura da Bahia fecha o ciclo com todos 12 meses de 2017 e dá início às chamadas de 2018.