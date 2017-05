Cordelista Rodolfo Coelho Cavalcante lembrado em filme no MAP de Feira

Na noite de sexta-feira da semana passada, o Mercado de Arte Popular de Feira de Santana (MAP) se transformou em um cinema para exibir o longa-metragem sobre a vida e obra do poeta Rodolfo Coelho Cavalcante, um dos ícones da poesia de cordel no Brasil, “Suspiros de um Trovador”

A produção de “Suspiros de um Trovador” é do diretor e roteirista Marcelo Rabelo, com participação do filho do homenageado, Isaias Cavalcante, que seguiu “as pegadas” do pai e declama poemas, conversa com familiares, enquanto vai contando a história da atribulada vida do poeta. O filme tem duração de 70 minutos.

A exibição do filme em Feira foi um tributo à história da cidade.

Rodolfo foi assíduo frequentador da feira-livre de Feira, onde sua obra era ouvida e admirada, no mercado, nas praças e nas ruas apinhadas de gente no comércio típico do Nordeste brasileiro.

Em Feira de Santana também fez ‘seguidores’ de seu ofício de folheteiro, cordelista e poeta de rua. Jurivaldo Alves vendeu o primeiro folheto pelas mãos do poeta Rodolfo.

Jurivaldo, que mantém uma banca de cordel no MAP, esteve presente na plateia e no documentário, assim como o poeta Franklin Maxado.

Depois do filme o ‘Espaço Literário’ do MAP promoveu um sarau.