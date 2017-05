Painel de Lênio Braga deve ser restaurado em respeito à arte, por Gerusa Sampaio

“Hoje na Tribuna da Câmara Municipal expressei a minha tristeza em saber que o painel Lênio Braga, que retrata a cultura popular nordestina, tombado pelo Estado como Patrimônio Cultural da Bahia desde 2001, além de estar com uma parte toda quebrada apresenta problemas na sua estrutura.

Sabemos que Feira de Santana é um entroncamento rodoviário e aquele painel deve ser restaurado em respeito a arte e as pessoas que transitam na Rodoviária diariamente.

Estou dando entrada em uma indicação para que a Secretaria de Cultura , Esporte e Lazer junto com o Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural ( IPAC) possam viabilizar a restauração do referido painel.

Este é um desejo de alguns moradores e artistas feirenses, como também do cordelista Franklin Maxado e do jornalista Jânio Rêgo.“

Gerusa Sampaio é vereadora em Feira de Santana, ex-secretária municipal de Desenvolvimento Social.