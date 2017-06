Seminário hoje na UEFS lembra os 120 anos da Guerra de Canudos

O Seminário “Canudos, 120 anos: Memória e Resistência”, acontece hoje, 1º, das 18h às 22h, no Auditório 3, do Módulo 4, no campus universitário, com a exibição de filmes e documentários, músicas alusivas ao tema, palestras e debates.

Como parte do Ciclo de Debates “Direito, Territorialidade e Movimentos Sociais” promovido pela Universidade Estadual de Feira de Santana, o Seminário “Canudos, 120 anos: Memória e Resistência” é uma promoção conjunta entre a Uefs e o Instituto Popular Memorial de Canudos (IPMC).

O evento rememora o fim da guerra de Canudos ocorrido em 1897, com o massacre dos últimos moradores resistentes e faz parte de uma série de mais quatro seminários que serão realizados pelo IPMC no Estado da Bahia, culminando com a Romaria que acontecerá naquela cidade no mês de outubro.

Além da promoção conjunta UEFS/IPMC, o evento terá a participação da Turma de Direito Elizabeth Teixeira, da Uefs e conta com as parcerias da Universidade Estadual da Bahia (UNEB), do Centro de Estudos Euclides da Cunha (CEEC), da Faculdade Católica de Feira de Santana, d Diretório dos Estudantes da Faculdade Católica de Feira de Santana e do Centro de Pesquisa, Estudos e Serviço Cristão (CEPESC).

Haverá emissão de certificado de 4 horas.