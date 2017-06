Secretaria de Educação de Feira convoca diretores de escola para reunião geral

Diretores de todas as escolas da Rede Municipal de Ensino vão participar nesta segunda-feira, 5, do Encontro de Gestores com a Secretaria Municipal de Educação.

A reunião está marcada para as 14:00, no auditório da Escola Municipal Acioly da Silva Araújo, localizada no bairro Muchilla II.

O objetivo do encontro é promover o diálogo entre a Seduc e os gestores escolares, dar informes e discutir os projetos e programas que estão no planejamento da Secretaria Municipal de Educação para o próximo semestre.

Vão ser abordados pela secretária Jayana Ribeiro temas como o novo formato do projeto Escolas em Rede, que neste ano terá foco na aprendizagem dos alunos; os programas Se Liga e Acelera Brasil, que são fruto da parceria com o Instituto Ayrton Senna cujas atividades atingem este ano mais de 2.500 estudantes da Rede Municipal, também estão na pauta.

O planejamento para a segunda edição do Projeto Feira Que Te Quero Ver também será apresentado aos gestores. Horários de aula, atividades complementares, entre outros temas serão abordados.

fonte: SecomFSA