Edvaldo Lima critica na Câmara medidas da administração do MAP de Feira

O vereador Edvaldo Lima (PP) foi hoje à tribuna da Câmara de Vereadores de Feira de Santana e fez críticas à administração do Mercado de Arte Popular |(MAP) de Feira de Santana no tocante ao uso do sanitário pelos concessionários de boxes e à rigidez com que a Associação dos feirantes do MAP cobra dos artesãos e comerciantes a abertura dos estabelecimentos.

Edvaldo argumentou que os artesãos e comerciantes devem ter a liberdade de abrir os seus comércios e oficinas de arte em horários adequados a cada um, e solicitou da Casa um entendimento acerca do assunto, lembrando que o Mercado tem um papel muito importante no comércio varejista do centro de Feira.

O Blog da Feira registra duas observações acerca do tema:

o vereador Edvaldo Lima está cumprindo o seu papel de fiscalizar e levar problemas do cotidiano das pessoas para serem debatidos naquela Casa, inclusive com o testemunho e opinião própria, pois esteve no local. o Mercado de Arte Popular de Feira de Santana (MAP) está em uma das melhores fases da sua história. Passou por uma reforma demorada, sofrida para os comerciantes e usuários, mas quando voltou a funcionar tomou um impulso com foco naquilo para que foi criado: o estímulo à cultura popular, um cartão de identidade da cidade e região. Além de um comércio varejista intenso, a promoção de eventos, todas as semanas, inclusive à noite, tem destacado o MAP e atraído consumidores. E isso deve-se à política administrativa da Associação dos Feirantes do MAP.