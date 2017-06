Os jargões do radialista Erivaldo Cerqueira, por Adilson Simas

O falecido radialista Erivaldo Cerqueira, o mais irreverente repórter policial do rádio feirense, nasceu nas Baraunas nas proximidades da Lagoa do Geladinho que tornou-se Parque do Geladinho “Erivaldo Cerqueira”, na cidade de Feira de Santana.

Aluno aplicado do locutor Antonio Vitório, o também já falecido "Ligoza", Erivaldo (Papá) Cerqueira foi o professor de muita gente que hoje está fazendo sucesso no rádio feirense.

Erivaldo (Madeira!!!) Cerqueira vai completar 14 anos de falecido, pois sua viagem para o andar de cima aconteceu em fevereiro de 2004.

Recordamos aqui alguns dos jargões criados pelo “Rei das Madrugadas” no rádio feirense:

– Não é comigo não; é com o ‘cueio’

– Abra essa boca cheia de dentes; me conte tudo, não me esconda nada

– Quem pode come bacalhau; quem não pode, se acaba no morre sambando, ou na paçoca da traíra como eu

– Deixa o prego que o martelo chama

– Chega de choro, filha

– Morreu Maria Preá

– Pegou fogo na dor de dente

– Trânsito louco e tuberculoso

– Hoje é sexta-feira, barra forte

– Hoje é sábado, dia de Nossa Senhora do Bocapiu

– E a onçinha?-

– Inhôôôô…

Adilson Simas é jornalista e historiador. Esse texto foi publicado originalmente no blog Por Simas.

Na foto, da esquerda para a direita: Ney Silva, Aldo Matos, Clailton Mascarenhas, Erivaldo Cerqueira e Itajai Pedra Banca.