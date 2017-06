Funai disponibiliza filmes indígenas para atividades arte-educativas

Instituições interessadas em realizar atividades arte-educativas por meio da exibição de filmes indígenas, com foco no povo Xavante, podem participar do processo de seleção da Funai que vai disponibilizar caixas de DVDs com sete filmes cada uma, por meio da Coordenação Regional (CR) Xavante.

O material será distribuído gratuitamente para as 70 instituições selecionadas. As inscrições vão até dia 30 de junho de 2017.

ACESSE AQUI O EDITAL E A FICHA DE INSCRIÇÃO

Podem participar da chamada pública instituições públicas ou privadas sediadas no Brasil, constituídas formalmente ou não, que venham a utilizar este material de forma pró-ativa em atividades sem fins lucrativos de caráter educativo, artístico, cultural e informativo.

Será dada prioridade para instituições que trabalham diretamente com a questão indígena – como movimentos, associações indígenas e entidades indigenistas – e para instituições localizadas na mesorregião leste mato-grossense (Xingu-Araguaia), onde reside a maior parte do povo Xavante, e no Mato Grosso.

As instituições selecionadas deverão se responsabilizar pelos custos de envio do material.

fonte: Ana Heloisa d’Arcanchy / Ascom