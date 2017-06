Azulejos do painel da Rodoviária de Feira foram fabricados na Udo Knoff

O Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (IPAC) recebeu como doação do Baneb (que estava em extinção e privatização), o Museu Museu Udo Knoff, em Salvador, e o reabriu em 2003 com uma proposta moderna como a inclusão de atividades educacionais com o objetivo de se manter viva a técnica do mestre alemão que viveu na Bahia.

Foi na azulejaria de Udo Knoff que foram feitos, com arte e risco de Lênio Braga, os azulejos do painel que reveste a enorme parede da Estação Rodoviária de Feira de Santana

A Estação Rodoviária de Feira de Santana foi construída na década de 60 do século passado. Governo Lomanto Junior. No mesmo período, 1966, Lênio e Udo Knoff revestiram o ‘marco zero’ da cidade de Irará.(fotos)

Há alguns dias o Museu fez uma dessas oficinas educativas sobre as técnicas da azulejaria e da cerâmica e uma das palestras foi sobre a arte e as obras de Lênio Braga.

O painel da Estação mostra a grande e famosa feira de Feira de Santana. Recortes de versos populares e de folhetos de cordel daquela época,pessoas, mercadorias, dizeres, ditados, animais, homens, mulheres, crianças, tudo do rico universo da feira livre que se espalhava pelas ruas centrais da cidade.