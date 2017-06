Joelma abre o São João de São José em Feira de Santana no dia 22

Solange Almeida, Tayrone, Pablo, Dorgival Dantas, Joelma, Luan Estilizado, Fulô de Mandacarú, Caviar com Rapadura, Del Feliz e Naldinho e Léo Rios.

Essas serão as principais atrações do Arraiá de Feira de Santana 2017. As atrações foram confirmadas na tarde desta quinta-feira, 8, pela Secretaria de Cultura Esporte e Lazer.

No São João de São José a festa começa no dia 22 com as apresentações de Joelma e o forrozeiro Luan Estilizado.

O cantor Tayrone comanda os festejos no dia 23, além de bandas locais. No último dia de festa, 24, mais uma banda que participou do SuperStar, Fulô de Mandacarú.

Neste mesmo dia ainda terá apresentação de Caviar com Rapadura.

Em Humildes, onde acontecem os festejos de São Pedro, Pablo abre as apresentações no dia 29, junto com Naldinho e Léo Rios.

O segundo dia de festa, 30, terá a ex-vocalista da banda Aviões do Forró, Solange Almeida, que se apresenta para os feirenses pela primeira vez em carreira solo.

No dia 1º de julho, Dorgival Dantas e Del Feliz finalizam o Arraiá da Feira.