O painel de azulejos da Rodoviária de Feira está na memória das pessoas

“Quando eu era menino, ia pra Salvador com meu pai, a espera do ônibus sentado em frente a esse painel na Rodoviária de Feira….e até hoje espero o bicho que apareceu no Tomba!!! Morrendo de medo! Nas escadarias da Rodoviária ceguinhos pedindo esmolas e cantarolando!

(Asa Filho Filho )

“Quando eu era ainda adolescente vinha à Feira de Santana fazer compras. Vinha de Seabra pra cá. Ás vezes era horas de espera pelo ônibus que me levava de volta. Enquanto eu aguardava ficava olhando as diversas partes daquele painel por horas a fio. Acho que nada dele está fora da minha memória, há muito tempo.”

(Marialvo Barreto )

“Quando eu era adolescente, enquanto esperava o ônibus ficava admirando e lendo o dizeres do painel, e até hoje me encanto só de lembrar.”

(Alcione de Cerqueira )

“Farei o possível para que o painel cultural seja restaurado.”

(Gerusa Sampaio)