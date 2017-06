Vereador de Feira imita Trump e quer um muro entre dois bairros da cidade

Em Feira de Santana já existe o Feiraguay e agora, se depender da Câmara de Vereadores, pode ganhar também um “FeiraMéxico”:

A Câmara aprovou um requerimento enviado ao DNIT (Departamento Nacional de Infra Estrutura de Transportes) pedindo a construção de um muro entre os bairros Cidade Nova e Campo Limpo, à altura de uma passarela de pedestres sobre a BR-116 Norte.

A ideia, que lembra o famigerado muro que o presidente dos Estados Unidos. Donald Trump, quer fazer entre o México e os EUA para evitar a intensa migração mexicana, não tem objetivo segregacionista mas é igualmente autoritário: o equipamento seria para ‘obrigar’ o pedestre a utilizar a passarela,que segundo o vereador autor do requerimento, é pouco utilizada pela população.

A passarela “Conceição Lobo” (nome de uma produtora jornalística da Tv Subaé falecida prematuramente) foi construída há mais de 20 anos mas muita gente continua atravessando a BR pela pista (que é duplicada neste trecho) , onde também existe um redutor de velocidade colocado no local para facilitar essa travessia de risco.(foto)

O autor do requerimento, aprovado por unanimidade, é o vereador Gilvam Amorim, do PSDC, que está no primeiro mandato.