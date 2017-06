Nivaldo Cruz promoveu o Forró Poético do MAC de Feira

O poeta e radialista divulgador da cultura popular nordestina, Nivaldo Cruz, foi o ‘maestro’ do Forró Poético que aconteceu no Museu de Arte Contemporânea de Feira de Santana na tarde/noite do sábado passado

Livros, folhetos de cordel, artesanato e muita música e poesia em um dos espaços ao ar livre do MAC.

Nivaldo lançou mais um cordel – ‘Cabra’ – , Romildo Alves também – ‘Sertanejando’ – o poeta Franklin Maxado recitou acompanhado do cantor e compositor Dann Silveira, o sanfoneiro Zé Araújo deu uma ‘canja’, entre diversos outros artistas que mostraram suas artes.

Mais um evento de valorização cultural da identidade sertaneja de Feira.