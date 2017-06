Governo de Feira tenta fechar estacionamento do C.A para construção de shopping

Comerciantes e usuários do Centro de Abastecimento de Feira impediram ontem (domingo) que funcionários de uma empresa não identificada fechassem com tapumes parte do estacionamento principal do C.A (defronte ao Galpão das Carnes) para continuidade das obras de construção do shopping Uai.

A Guarda Municipal esteva no local para garantir o fechamento da área mas não conseguiu afastar os comerciantes que protestavam no local.

O secretário de Prevenção à Violência, o ex-vereador Pablo Roberto disse que a Guarda foi chamada pela Secretaria de Desenvolvimento mas não soube dizer o nome da empresa responsável pela obra.

A falta de transparência sobre essa obra é um fato: embora haja uma área isolada onde funcionários estão trabalhando, não há uma placa informativa nem com nome da empresa, valor da obra ou engenheiro responsável.

Na Justiça, uma ação popular impetrada por comerciantes do local, tenta impedir a construção do shopping no Centro de Abastecimento sob o argumento de que o equipamento está em processo de tombamento pelo IPAC, órgão do governo do Estado responsável pela preservação de patrimônios culturais da Bahia.