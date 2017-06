UEFS promove debate sobre o momento político do país

Será realizada na Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) a mesa redonda “Conjuntura Política Nacional e seus impactos nas Instituições Públicas de Feira de Santana”.

O evento está programado para o próximo dia 21 de junho (quarta-feira), às 9 h, no Anfiteatro do módulo 2 do campus universitário.

Os palestrantes serão os professores Eurelino Coelho (Uefs), Aroldo Félix de Azevedo Júnior (UFRB) e Raigenes da Paz Fiuza (IFBA/FS).

A mediação da mesa redonda será realizada pela reitoria da Uefs.