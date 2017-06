Prefeitura de Feira paga servidores antes do São João

A Prefeitura de Feira de Santana antecipará em três dias o pagamento do salário de junho dos funcionários publicos municipais.

A folha será quitada dia 22 e não dia 25, data em que normalmente o pagamento é feito na conta do funcionalismo.

A antecipação vai proporcionar aos servidores a possibilidade de fazer as compras para as tradicionais festas de São João e São Pedro, que acontecem a partir do dia 23.

“Todos nós sabemos da motivação que toma conta dos feirenses nessa época do ano, quando se realizam os festejos juninos. E também o incremento do comércio nos mais variados segmentos. Com a antecipação dos salários, todos ficam satisfeiros”, comentou o prefeito José Ronaldo (DEM).