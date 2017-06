Shopping aumentará vendas no C.Abastecimento de Feira, diz Prefeitura

Para a Prefeitura de Feira de Santana a implantação de um shopping em área do Centro de Abastecimento vai incrementar as vendas ‘de diversos produtos’ naquele entreposto comercial construído há mais de 40 anos.

‘As projeções indicam aumento significativo do fluxo de público no local”, argumenta o ex-vice prefeito e atual secretário do Governo de José Ronaldo (DEM) responsável pelo projeto de parceria com o shopping do grupo mineiro Uai, Borges Jr.

O secretário defende o Prefeito da acusação de que pretende expulsar os comerciantes da área de artesanato que foi incluída no projeto do shopping.

De acordo com o secretário, “um gestor que investe na organização, segurança e higiene dos entrepostos comerciais populares da cidade não tem, jamais, como objetivo, prejudicar a feirantes”, disse ,citando investimentos feitos no Galpão de Carnes da Feirinha da Estação, inaugurado neste domingo