Coreanos estão ‘de olho’ no shopping do Centro de Abastecimento em Feira

Um grupo de empresários e comerciantes coreanos visitou o Centro de Abastecimento de Feira de Santana na última sexta-feira. Eles olharam a construção do shopping e circularam por alguns galpões daquele estabelecimento.

Os coreanos têm claro interesse em participar do ‘negócio do shopping’ que está em construção em uma área daquele equipamento público.

Eles já participam ativamente do comércio varejista de Feira de Santana, especialmente no Feiraguay de onde expandiram os negócios no município. A presença coreana em Feira já se tornou lugar comum nas ruas do centro da Cidade, bairros e até na zona rural.

Próxima ao bairro do Papagaio, a comunidade de Santa Quitéria convive há mais de um ano com um intenso fluxo de carretas transportando containers com mercadorias pertencentes aos coreanos que instalaram ali um grande depósito construído em área onde foram duas chácaras de famílias da localidade.

O investimento no shopping atenderá a necessidade de espaço que os coreanos têm para comercialização das mercadorias no varejo local. No futuro estabelecimento está prevista a construção de quase 2.000 lojas.