Presença de chineses e coreanos no comércio de Feira preocupa vereador

O vereador Luiz da Feira (PPL), no uso da tribuna da Câmara Municipal de Feira de Santana nessa quarta-feira (21), revelou sua preocupação com a massiva presença de chineses e coreanos no comércio da cidade.

Segundo o vereador, quase 70% do comércio varejista de algumas áreas da cidade estão o sob o domínio desses profissionais de nacionalidade oriental, o que representa um grave problema para a economia local.

“Eu repudio essa invasão no comércio da nossa cidade. Isso acontece no Feiraguai e já se expande para o centro da cidade, em especial para a rua Conselheiro Franco, onde percebemos um grande número de lojas de propriedade desses comerciantes”, afirmou.

Preocupado com a situação dos comerciantes locais, Luiz da Feira declarou que irá batalhar para não permitir a presença de comerciantes orientais no Shopping Popular da cidade.

“A imprensa feirense noticiou a visita dos coreanos e chineses às obras do Shopping Popular na última sexta-feira (16). Não admito e não aceitarei a entrada de chinês e coreano no Shopping Popular. Peço a ajuda dos meus colegas para que isso não aconteça. Estou indignado com essa situação. Lutamos muito para que conquista desse projeto e estamos sendo prejudicados”, criticou.

O vereador, que é camelô, ressaltou as dificuldades enfrentadas pela categoria e pontuou a necessidade de apoio e incentivos por parte do Poder Público.

“Precisamos de linha de crédito, carência e o preço do metro quadrado do Shopping Popular, que não foi nem discutido e nem divulgado. Estou sendo cobrado pelo povo e não sei explicar”, justificou, reivindicando uma audiência entre o Município e os comerciantes.