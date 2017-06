Parque do Saber em Feira faz ‘Sessão de Férias’ a partir do dia 28

O Parque do Saber Dival da Silva Pitombo realiza nos dias 28, 29 e 30 de junho A Sessão de Férias.

O evento, que será iniciado às 16h, abre as portas do Museu para a exibição de trailers de filmes sobre astronomia e a realização de aulas gratuitas sobre o céu.

“Realizamos a Sessão de Férias duas vezes ao ano para oportunizar que os alunos das escolas que estejam em recesso, assim como as pessoas que visitam Feira de Santana nesta época do ano, possam desfrutar da programação do Museu com um horário diferenciado e sem precisar agendar”, disse o Diretor do Parque do Saber e também Chefe de Difusão Científica da Fundação Cultural Egberto Tavares Costa, Basílio Fernandez.

Nesta edição da Sessão de Férias, o visitante, além de experimentar a sensação de assistir os trailers na cúpula do planetário, também poderá aprender sobre astronomia através da aula que será ministrada a partir da observação da representação do céu no Planetário.

Na oportunidade, também estará acontecendo a exposição de meteoritos no salão do Museu.

