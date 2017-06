Em um vídeo gravado no viaduto que vai ligar a avenida Noite Cerqueira com a BR-324, o deputado estadual Zé Neto (PT) mostra que as obras estão praticamente prontas e afirma que o governador Rui Costa virá inaugurá-las em breve.

No vídeo Zé Neto também fala emocionado de sua vida como feirense e sua indicação para o governador Jaques Wagner fazer a obra da avenida Noite Cerqueira.

