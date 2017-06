Estrangulamento e duplicação da avenida do Canal em Feira de Santana

Essa foto parece ser de uma.pracinha de uma cidadezinha bucólica do interior….que nada, aí é a avenida do Canal, em Feira de Santana, uma via transversal, que circunda o centro da cidade e é uma das mais movimentadas.

A foto é o lado de lá do riacho do canal. onde existem casas residenciais simples como essas, mas há também terrenos vazios, baldios, e enormes galpões fora do prumo.

Do lado de cá da foto, a avenida do Canal é uma rua apertada,mão e contra-mão, com fluxo de veículos de cargas, e pode crer que dia de segunda-feira e quinta-feira essa avenida vira um inferno ali perto do Centro de Abastecimento cujos fundos a margeiam.

Ela começa (ou termina) no Tanque da Nação e vai até a beira da extinta lagoa do Prato Raso onde passa a avenida Prefeito José Falcão. estrada velha por onde se vai a bairros populosos da urbe, em ônibus,vans,motos e a imensa diversidade de veículos na movimentada Feira.

A duplicação é uma percepção antiga, reconhecida por leigos,autodidatas e técnicos diplomados. Mas é distante da capacidade de planejamento urbano da cidade.

A Olímpio Vital, avenida que esbarra nela, foi aberta há 20 anos, o Centro de Abastecimento há 40…