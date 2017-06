Avisa a Geral!!!!

Esse ano com a parceria da Seresta da Vitória , estaremos mais uma vez na melhor festa de Rua do interior da Bahia.

A sacada do prédio da Filarmônica da Vitória será nosso palco, nesse 3°ano consecutivo na festa do Bando Anunciador .

Vem Meter Dança com agente nesse Bando da Roça!

Ou será Roça no Bando?