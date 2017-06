Quixabeira da Matinha faz samba no MAP no dia do Bando Anunciador

Quando às 11 horas da manhã, ?do próximo dia 9, participantes do Bando Anunciador da Festa de Sant’Anna começarem a se dispersar da frente do Museu de Arte no CUCA, no Mercado de Arte Popular, a menos de 300m da rua Conselheiro Franco, o samba-de-roda está começando com o grupo Quixabeira da Matinha.

A festa do Bando Anunciador acontece no domingo, dia 09 de julho, com saída às 7h da frente do CUCA.

A concentração é iniciada na porta do Museu, localizado à Rua Conselheiro Franco, no centro de Feira de Santana.

Mais informações através dos telefones (75) 3221-9611 ou da página do Cuca na internet (www.uefs.br/cuca).