Fundação Egberto Costa faz 12 anos e homenageia 12 personalidades de Feira

O diretor de Jornalismo da TV Subae, Marcílio Costa; a cantora Marcia Porto; o cordelista Jurivaldo Alves da Silva estão entre as doze personalidades feirenses homenageadas nas comemorações dos 12 anos da Fundação Municipal Egberto Costa.

A solenidade de entrega das Placas antecede a apresentação do Balé do Teatro Castro Alves na sexta (07) no Centro de Cultura Maestro Miro às 19h.

O presidente da Fundação, Antônio Carlos Coelho, destaca a importância da homenagem ” foram escolhidas pessoas com relevantes serviços prestados a cultura”, enfatiza.

Fazem parte também da lista de laureados: o diretor do Jornal Folha do Estado, Humberto Lopes Cedraz; o diretor do Museu Parque do Saber, Basílio Fernandez Fernandez; o diretor de Atividades Culturais do Município, Luiz Augusto Oliveira; a diretora da Biblioteca Municipal Arnold Silva, Telma Freitas de Melo; a chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Cultura, Sandra Cristina Almeida Farias; Antônio Evaldo Machado e o fotógrafo Elydio Azevedo Lopes( in memorian).

(Lucidalva Oliveira)