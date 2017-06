UEFS faz seminário ‘Repensar Feira’ e cria o Observatório da Cidade

Começar a sistematizar saberes e conhecimentos produzidos sobre Feira de Santana e disponibilizar esse conteúdo para a comunidade.

Esse é um dos objetivos do seminário “Repensar Feira – A Uefs e o Observatório da Cidade”, que acontece no campus da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) nos dias 04 e 05 de julho.

O evento contará com conferência, mesas redondas e apresentação de trabalhos.

“Hoje existem muitos trabalhos sobre Feira de Santana que não estão sistematizados. Um dos objetivos do evento é começar a discutir como organizar e disponibilizar esses trabalhos”, informa a vice-reitora da Uefs, Norma Lúcia de Almeida.

A iniciativa vai integrar o Observatório da Cidade cuja criação será discutida no evento.

Esse fórum também terá a função de promover debates e discussões sobre os diversos aspectos da vida de Feira de Santana.

“O objetivo é promover a aproximação entre a Uefs e a sociedade, compartilhando conhecimento e discutindo a cidade”, explica Norma Lúcia Almeida.

Ela esclarece que não existe uma proposta definida como a produção sobre Feira de Santana será acessada pela comunidade.

Uma das ideias é disponibilizar o conteúdo pela internet, com a construção de um site específico.

Os trabalhos que serão apresentados no Repensar Feira integrarão esse acervo.

Programação – O evento será aberto com a conferência “Univer Cidade – Problemas e soluções: ver, aprender, pensar e discutir a cidade”, com exposição do professor José Borzacchiello da Silva (UFC), às 9 horas do dia 04, no anfiteatro, no módulo 2. Às 14 horas, o tema será “Educação, memória e cultura” e, às 18h30 a discussão será sobre “Desenvolvimento urbano e regional”, ambos também no anfiteatro.

No dia 05 de julho, às 9 horas, acontece a mesa redonda sobre “Saúde e Meio Ambiente”. A tarde será reservada para as sessões de comunicação, com trabalhos sobre temas diversos, como saúde, saneamento, economia popular e cultura, no auditório 3, no módulo 4.

Durante o “Repensar Feira” ocorrerá exposição fotográfica sobre Feira de Santana com trabalhos de Antônio Magalhães e Nei Rios, no Museu Casa do Sertão. Mais informações e inscrições estão disponíveis no endereço eletrônico www.conferencias.uefs.br

Confira a programação completa no folder aqui