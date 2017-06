Galpão de Carne interditado no Centro de Abastecimento foi reaberto há dois anos

As carnes expostas em balcões frigoríficos recebem refrigeração e atraem os olhares do consumidor. A comercialização dos produtos de origem animal neste setor do Centro de Abastecimento agora está dentro das normas. Toda a estrutura, que passou por reforma, foi reentregue aos comerciantes e açougueiros na manhã desta segunda-feira, 9, em ato que contou com a presença do prefeito José Ronaldo de Carvalho.

Assim começa o texto da edição daquele dia 9 de fevereiro de 2015 no jornal Tribuna Feirense sobre a reinauguração do Galpão de Carnes que esta semana, apenas dois anos depois daquela festa, voltou a ser parcialmente interditado e dessa vez com todos os açougueiros e comerciantes confinados dentro dele.

Com o fechamento do estacionamento, a frente principal do Galpão ficou interditada e o acesso ficou apenas por uma lateral e pelos fundos. ´Foi cortado o fluxo de pessoas do ponto de ônibus na praça do Tropeiro, defronte ao Centro. A Área fechada representa aproximadamente um terço da parte frontal do Centro de Abastecimento.

O estacionamento foi fechado por determinação da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e é destinado a uma obra de construção do shopping Uai, um projeto que a Prefeitura informa ser de parceria-público-privada (PPP) com um grupo empresarial de Minas Gerais.

