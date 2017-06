Sessão de férias lota Planetário no Museu Parque do Saber, por Lucidalva Oliveira

Apesar do clima frio da cidade, o público superou as expectativas no primeiro dia da sessão de férias, realizada na quarta-feira, 28.

Foram ocupados todos os assentos e o constante interesse da comunidade em participar da sessão foi continuo.O público misto, dividido entre crianças, jovens, adultos e idosos, foram surpreendidos com a atividade. Saiam comentando e compartilhando gargalhadas, ao falar daquela novidade.

Para muitos, não foi um primeiro contato com o espaço, para outros, é como uma paixão à primeira vista, como aconteceu com Lucas Alves, 7 anos, que já sonha em pisar na lua.

A cabeleireira, Daniela Alves, mãe do futuro astronauta, satisfeita com Museu não se conteve em emoção ao falar que tudo o que o filho mais disse durante a semana foi explicado no decorrer da sessão programada para hoje: “ABC das Estrelas”.

“Gostei muito do planetário. Reforça e estimula o conhecimento da criança. Este lugar é fantástico”, afirma.

O diretor do Museu Parque do Saber, Basílio Fernandez, reforça o convite à comunidade feirense e adjacência, explicando a importância deste momento de aprendizado, que apesar de ser denominada “Sessão de Férias”, trás a expectativa e entusiasmo do visitante no saber científico.

“A Sessão promove uma atividade com conteúdo científico para um público heterogêneo que vem atrás de entretenimento, educação e conhecimento, reforçando o interesse dos responsáveis em manter uma diversão baseada na educação”, ressalta o diretor.

A Sessão foi encerrada em palmas e na expectativa e curiosidade na próxima atividade.

Secom/Lucidalva Oliveira é jornalista professora, assessora de comunicação da Fundação Municipal Egberto Costa