Neném do Acordeon hoje no São Pedro da ‘Terra de Bule-Bule’, Antônio Cardoso

O sanfoneiro Neném do Acordeon, Jota Sobrinho e o Trio Barnabé, animam hoje o São Pedro na cidade de Antônio Cardoso, (a 30 km de Feira de Santana), que encerra o período junino que este ano homenageou os 70 anos do mestre de cultura popular Bule-Bule.

Os eventos juninos começaram com ‘Santo Antônio’ no dia 17 de julho na comunidade de Poços, continuaram com o ‘São João’ nos dias 23 e 24 na praça ‘Bule Bule’ na sede do município e continuaram com o São Pedro em Santo Estêvão Velho, dias 30 e neste 1º de julho com o encerramento.

Bule Bule, o homenageado, é um dos mestres da cultura popular nordestina mais renomados do Brasil. Antônio Ribeiro da Conceição, nasceu em 22 de outubro de 1947, na Cidade de Antônio Cardoso no Estado da Bahia. Figura emblemática da cultura popular, repentista, cordelista, com mais de 100 títulos publicados, sambador e tiraneiro, e forrozeiro de grande valor.

Na foto, Bule Bule com o prefeito do município, Toinho Santiago