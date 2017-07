‘Diagnóstico cultural’ da Arcelor condena shopping no Centro de Abastecimento de Feira

O Diagnóstico Cultural de Feira de Santana elaborado para a indústria Arcelor Mittal pelo Galpão Cine Horto e Habitus, e levado a público no mês passado afirma à página 93 das “Conclusões e Recomendações Estratégicas” :

“É fundamental chamar atenção para a situação dos artesãos e do Centro de Abastecimento, pois corre risco de se descaracterizar um importante espaço do município, transformando-o de um local de comercialização da produção artesanal e da agricultura familiar para um shopping popular onde se comercializam produtos industrializados e que vem de fora do município”

O documento contem extenso levantamento sobre espaços, festas, patrimônios, a legislação, as manifestações e a rica diversidade cultural de Feira de Santana.

O Diagnóstico tem mais de 130 páginas abrangendo desde a “Análise do Contexto e Conjuntura Municipal” até as “Conclusões e Recomendações Estratégicas” para Feira na área cultural.

O documento foi apresentado no teatro Margarida Ribeiro pela equipe do projeto e da Arcellor MIttal que mantém uma unidade no Centro Industrial do Subaé, em Feira de Santana.