Prisão de Geddel abala oposição a Rui Costa na Bahia

Aconteceu o que já era esperado pela opinião pública e a mídia, a prisão do ex-ministro Geddel Vieira Lima.

O reflexo disso na política baiana leva primeiro à conclusão de que,agora mais do que nunca, o líder do PMDB no estado não será candidato ao Senado em 2018 como era previsto e por consequência o grupo oposicionista ao governador Rui Costa sofre um forte abalo.

À derrocada de Geddel some-se a derrocada de uma fatia de poder e influência que o ex-ministro montou ao longo da carreira política na Bahia.

Além disso a oposição vai ter que fazer uma reengenharia na montagem da chapa. Pode ficar mais fragilizada do que aparenta.