Evento do Sebrae hoje em Feira apresenta tendências para inverno 2018

Para quem trabalha com moda, é fundamental saber quais serão as tendências de cada temporada e assim fazer um trabalho estratégico de produção que alavanque suas vendas.

Com o objetivo de aumentar a competitividade dos negócios da indústria e comércio de moda, o Sebrae lança o Caderno de Tendências “Utopias” Inverno 2018, mais uma edição do projeto Inova Moda em Feira de Santana quando serão apresentadas as tendências de moda da Coleção Inverno/2018.

A proposta é auxiliar as empresas envolvidas com a indústria de moda em seus processos criativos e de desenvolvimento de produtos.

O evento será realizado nesta terça-feira, 4, às 19h, no Sesi Cruzeiro (Serviço Social da Indústria), localizado na Rua São Gonçalo Alves Boaventura, s/n, Alto do Cruzeiro.

O tema será abordado por Ana Luiza Guimarães, consultora do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).

Os interessados podem se inscrever gratuitamente na loja virtual do Sebrae (http://lojavirtual.ba.sebrae.com.br/loja/).

