Feira se prepara para sair domingo no Bando Anunciador da Festa de Santana

A cidade está mobilizada para a saída do Bando Anunciador da festa da padroeira Senhora Sant’Anna pelas ruas do centro da cidade na madrugada e manhã do próximo domingo, dia 9.

A festa de rua resgatada há 11 anos pela Universidade Estadual de Feira de Santana se reincorporou aos costumes da cidade e a cada ano que passa mais grupos ou ‘bandos’ engrossam a multidão festiva.

‘Bando de Jecas’, ‘Bando dos Olhos D’Água’, ‘Bando de Lucas’ e muitos outros, formados em bairros,por grupos de amigos, saem às ruas vestindo inusitadas fantasias. A estilista Flávia Sacramento, por exemplo, é responsável pela fantasia do Bando de Jecas que vai sair pelo quarto ano. No domingo ela e os amigos vão sair vestidos como ‘hippie’. No primeiro ano saíram como ‘sambistas’

Esta semana um grupo de artistas compôs e gravou uma música intitulada Bando de Feira.(ouça aqui).

Ficha técnica: Composição: Dann Silveira, Lorena Carvalho, Jean Marques, Yuri Freire. Direção musical: Gueu Soul Vozes: Dann Silveira, Roberto Kuelho, Lorena Carvalho, Cesinha Olhos D’Água, Vênus Carvalho (foto)Elenco: James de Lima, Arquimedes Nascimento, Jean Marques, Lorena Carvalho, Dann Silveira, Yuri Freire, Cesinha Olhos D’Água, Vênus Carvalho Imagens: Bruno Bittencourt e Cesinha Olhos D’Água Locação: Estúdio Groove (Marcos Heynna) Edição: Lampião Films