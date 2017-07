Bando Anunciador da Festa de Santana ganhou vida própria e se reintegrou à cidade

Uma década após ter sido ‘reinventado’ pela Universidade Estadual de Feira de Santana, sob a inspiração do então reitor José Carlos Barreto, o ‘Bando Anunciador da Festa de Santana’ ganhou vida própria e se reintegrou à vida festeira da cidade. Este ano, pode-se dizer!?, foi a consolidação do processo de revitalização dessa ‘festa profana’ censurada pela Igreja e Município na década de 80 do século passado.

A festa este ano ocupou espaços diferenciados. O cruzamento da Marechal com a Getúlio (praça do MAP) ficou interditado com a presença de diversos ‘bandos’. No Mercado de Arte Popular também teve samba.

