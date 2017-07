Antropólogo fala sobre o ‘legado cultural’ dos vaqueiros na Bahia

O legado cultural dos vaqueiros no Sertão da Bahia em quase cinco séculos” é o tema da palestra e exibição de um “curta” do poeta, biólogo e antropólogo Washington Queiróz, convidado do Museu de Arte da Bahia (MAB), nesta quinta-feira (13), às 17h, no auditório do Museu, em Salvador.

Participarão do evento historiadores, alunos e professores, vaqueiros e poetas do sertão. A entrada é gratuita.

O professor Washington Queiróz vai apresentar o universo simbólico dos vaqueiros que aparecem na “Província da Bahia”, a partir da metade dos anos 1500, quando o então “governador” Tomé de Souza traz as primeiras cabeças de gado para o Brasil e, com elas, o surgimento da “civilização dos currais”, que começa na capital e logo se expande para o Recôncavo, Feira de Santana e sertão baiano.

Com a criação dos “currais”, surge a figura do Vaqueiro, o condutor da boiada, a quem o professor Queiróz se refere como “escultura humana”, que ampliou a geografia da Colônia que plantava naquelas áreas, a cana-de-açúcar, para abrigar o gado e seus múltiplos produtos.



Fonte: Ascom/MAB