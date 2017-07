‘Cultura em Movimento’ destaca o produtor feirense Joilson Santos

A série ‘Cultura em Movimento’ criada pela Secretaria Estadual de Cultura para homenagear e destacar pessoas que participam da construção e transformação do setor cultural no estado, publicou esta semana o perfil do produtor feirense Joilson Santos. Leia:

“Na semana em que se comemora o Dia do Rock, o Cultura em Movimento segue a batida e o som distorcido das guitarras e entra no universo do qual faz parte o agitador cultural, músico e produtor Joilson Santos.

Natural de Itaberaba, reside em Feira de Santana desde 2001. Ele é baixista do Clube de Patifes e integrante da banda de metal Erasy.

A sua carreira como produtor começou quando se mudou pra Feira e percebeu um ambiente difícil para bandas autorais e independentes.

“Notamos a partir desse contexto que era preciso fazer mais do que só subir ao palco e tocar. Então eu e Paulo de Tarso (Baterista do Clube) decidimos produzir alguns eventos na cidade e foi assim que nasceu nossa produtora, a Alcateia Produções”, relata.

Desde que eles começaram a atuar na cidade já realizaram mais de 700 shows, mostras, apresentações de dança, além de seis edições do Feira Noise Festival, tudo isso em oito anos de atividade.

Quando começou a trabalhar com produção, percebeu que era preciso atuar em diversas frentes, acompanhar as discussões sobre política cultural e entender o mercado de música independente.

Atualmente faz parte do Conselho Municipal de Cultura e do Colegiado Setorial de Música da Bahia, acompanhando de perto o desenvolvimento de políticas públicas para o setor na cidade e no estado, além de articular junto com a capital e outras cidades do interior a circulação de artistas na Bahia.

Amante da música de uma forma geral, a sua paixão é mesmo o rock.

“Sou completamente apaixonado, pois minha relação com o estilo é antiga, e é o rock que está presente na minha vida desde que comecei a prestar mais atenção na música pra valer”, declara.