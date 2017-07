“A feira de Feira de Santana: transformações e permanências”, é a mostra permanente no Museu Casa do Sertão, na UEFS, em Feira de Santana.

Além de fotografias das feiras de Feira, inclusive o registro da última feira no centro da cidade e da primeira no Centro de Abastecimento, em 10/01/1977, o visitante encontrará diversos utensílios do sertão e do sertanejo.

Fotos de Nei Rios