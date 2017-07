Rádio AM muda para sintonia FM 102.1 e passará a se chamar Sociedade News

Fundada pelos Ordem dos Capuchinhos há 70 anos em Feira de Santana, a Rádio Sociedade de Feira AM, vai mudar de sintonia e de nome no próximo mês de novembro. Na nova sintonia FM 102.1, a emissora passará a se chamar Rádio Sociedade News.

A informação das mudanças foi divulgada pelo site Acorda Cidade onde informa também que um novo superintendente da Fundação Santo Antônio, controladora das duas rádios (Sociedade e Princesa FM), frei Vandeí Santana, assume o cargo no próximo domingo,dia 16

Frei Elenilson do Nascimento deixa a superintendência e vai assumir a função de ecônomo provincial da Província dos Capuchinhos da Bahia e Sergipe, em Salvador. Frei Vandeí Santana passa um período sendo assessorado por frei Elenilson, para se inteirar da nova função.

A permanência por mais alguns meses é necessária, segundo frei Elenilson, devido aos trabalhos em andamentos, especialmente o processo de migração da Rádio Sociedade AM 970, para Rádio Sociedade New FM 102.1, que deve se concretizar até novembro deste ano, explica o site do programa Acorda Cidade

Outras mudanças já foram feitas nas coordenações da Sociedade e Princesa. A coordenação da primeira, feita até então por frei Adezi Amarante, passa para o comunicador Beto Moreno; e da segunda, ocupada por Beto, passa para a jornalista Ana Paula Vidal.

Fonte: Acorda Cidade