“Deixa eu lembrar quem sou”, por Amanda Queiroz

Tatuagens = Não, detesto.

Piercings = tirei, cabô dolescência

Casamento = complexo

Filhos = crianças são lindas! Já tenho nomes. Concretizar o pensamento para um dia, quem sabe.

Cirurgias = deveria

Ossos partidos = saudade tornozelo!

Coração quebrado = tá firmeza

Disparar uma arma = num deserto dos eua, destruindo garrafas.

Experiências paranormais = Várias!!!!

Ver alguém morrer = amigos, parentes e desconhecidos. Um acidente que presenciei me marcou muito.

Cantar num karaokê = Asa morena repetidas vezes

Pets = Fusca, minha eterna deusa.

Briga de bar = no bar só troco as moedas

Esquiar = já, é muito loko

Andar de moto = andar com ela sem gasosa, pilotar loucamente e topar caronas inusitadas.

Cair de uma moto = ter uma é contar várias histórias a respeito

Andar a cavalo = traumei pq já quase caí

Ser hospitalizado = passei um niver entubada e acharam que ignorei todos e estava curtindo a vida e fiz festa mas não convidei.

Prisões = de ventre, algumas mentais

Pôr-do-Sol na praia = as quintas sempre, os sábados as vezes, e todos os dias na memória.

Esportes radicais = rappel, escalada,

Transportes públicos = melhores amizades, janela do pensamento, detesto esperar troco ou esquecer.

Acidentes de carro = um fiapo a vida um dia, percurso recife-garanhuns com um estranho.

Acampar = sem água e luz, é raiz!

Plantar uma árvore = sim! E amo hortinhas.

Escrever uma carta à mão = até hoje e sempre

Ver um ovni = ov o que?

Sair na TV = pra falar das ArMarias e elogiar o Cuca

Bebedeira = nunca bebi álcool, as bebedeiras são 3 l água diária

Fazer um discurso = sempre, na igreja

Subir a um palco = pra tocar em 4 minutos o que passei 3 meses estudando.

Está apaixonado = por gestos e pessoas que admiro

Você ama música = se tiver muito trinado a gente repensa

Religião = mórmon / sud

Acredita em um Deus = no de todos e no meu

Neve = me emocionei, coloquei na boca e deitei sem blusa nela

Banho de chuva = e molhou até as partitura da mochila, que joguei fora.

Dias ensolarados = cara de sol quente e meu fusca sem para-sol

Signo: libra, com ascendente em sagitário e um draminha deve aparecer em algum momento. E esfomeada às vezes.

Amanda Queiroz é pianista. O texto e foto acima estão no facebook