Bule-Bule abre a ‘cortina da lembrança’ e fala sobre a arte em vídeos curtos

O poeta Bule Bule divulgou o primeiro de uma série de vídeos curtos onde ele vai contando a história da arte popular misturada com a vida dele que chega aos 70 anos de idade em plena e criativa atividade.

Cantador, cordelista, sambador, tiraneiro, mestre da cultura popular nordestina, ele nasceu em Antonio Cardoso onde foi comemorado seus 70 anos durante os festejos juninos do município vizinho a Feira de Santana,na Bahia.

Na foto, Bule Bule canta repente com Caboquinho (José Crispim Ramos) no Mercado de arte Popular de Feira de Santana no festival de violeiros.

Veja o vídeo