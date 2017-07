‘Sábado de Rock’ no Mercado de Arte Popular

Até lamento um pouquinho não ter crescido no rock…mas fui menino mais rural que urbano e adolescente mais nacionalista que universal.

Não carrego o rock dentro de mim.

Mas isso não me impede de conviver com rock e roqueirxs e a vida ter me feito até porteiro de um evento, em Mossoró, por delegação do produtor do ‘ConSertão’, o jornalista Paulo Procópio.

No sábado, substituindo o samba de lei que acontece no MAP de Feira de Santana, olhe o rock lá….

Como não ir? Fui.

No Chalé do Beiju de Cléia dei de cara com o produtor cultural Dudu Cunha que

também conhece minha prima doutora em artes Ana Paula Feitosa instigante professora da UNEB vivendo de forma fascinante entre Salvador e Trancoso.

Depois chegaram Márcio Punk e Isis Fire Tatoo e mais gente de camisas escuras chegando.

Constato com esse do rock que os eventos do sábado no MAP criam um intercâmbio direto com a praça defronte que se torna um segundo ambiente.