ACM Neto veio a Feira de Santana para missa do Prefeito na igreja Senhor dos Passos

O prefeito de Salvador, ACM Neto veio a Feira de Santana ontem (18) à noite e participou da missa em homenagem ao aniversário do prefeito José Ronaldo, na igreja de Nosso Senhor dos Passos no centro antigo da cidade. Com ACM veio também o ex-governador Paulo Souto.

A foto acima com o triunvirato de maior densidade eleitoral e prestígio político do DEM da Bahia foi postada nas redes sociais pelo deputado estadual Carlos Geilson, do PSDB.

Além de fotos e selfies o Prefeito de Salvador também respondeu a parte da imprensa local sobre especulações feirenses que dão conta de uma possível adesão de Ronaldo ao grupo de Rui Costa .

Da igreja, após os cumprimentos, o prefeito e o ex-governador retornaram à capital.