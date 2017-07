RAPAdura em Feira com Efeito Zumbi e DJ Larry sexta no Offsina

O Feira Coletivo Cultural promove nesta sexta-feira (28), a partir das 21 horas, no Offsina Music Lounge, em Feira de Santana, o show “Nordeste, Não Teste!”.

Uma festa que promete ser super especial com a energia de RAPadura, Efeito Zumbi e o DJ Larry.

Mestre na arte de misturar rap com a tradição da cultura popular nordestina, o cearense RAPadura Xique-Chico retorna a Feira para mais uma vez apresentar suas letras contundentes e exalam uma linguagem poética que não perde a identificação com o povo.

As letras de RAPadura falam do Nordeste, da seca, do agricultor, da mulher rendeira e também tratam da cidade e dos processos de urbanização.

De Feira de Santana, a Efeito Zumbi, formada em 2005, e o DJ Larry, vão garantir sonzera da boa, com muito rap, rimas ácidas, música eletrônica e Pagotrance.

Influenciado pelos mais variados gêneros musicais, tais como Reggae, Pagodão, Metal, Hard Core e Afrobeat, Larry especializou-se no gênero de música eletrônica Psytrance, quando em 2014 passou a assinar pelo selo Olotropo Records.

Buscando tecer conexões entre a riqueza musical presente nas manifestações culturais da Bahia e do Brasil, em diálogo com os principais gêneros da música eletrônica do mundo, em fevereiro deste ano, o artista lançou o EP “Tabatenu”.