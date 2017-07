Fórum de Cultura de Feira presta solidariedade aos artesãos do Centro

O Fórum Permanente de Cultura de Feira de Santana divulgou uma nota publica de solidariedade aos artesãos do Centro de Abastecimento de Feira. leia:

“O Fórum Permanente de Cultura vêm por meio dessa moção prestar apoio e solidariedade à Associação dos Artesãos de Feira de Santana, cujo setor de artesanato, localizado no Centro de Abastecimento da cidade, sofreu intervenções em sua estrutura física a mando do Executivo local, ontem, 26 de junho, quarta-feira de feriado de Nossa Senhora Santana.

Apesar do Centro de Abastecimento ter obtido pelo Instituto de Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia – IPAC, registro especial das práticas culturais e coletivas o qual garante a manutenção do patrimônio imaterial relacionado aos saberes e fazeres dos comerciantes locais, a prefeitura de Feira de Santana iniciou no setor de artesanato a demolição para as obras do Shopping Popular, gerando grande mal estar nos comerciantes presentes, os quais sequer foram consultados e escutados pelo Poder Público para realização do ato.

Nós do Fórum Permanente de Cultura consideramos legítima a resistência defendida pela Associação dos Artesãos de Feira de Santana a qual possui boa parte de seus integrantes oriundos da feira livre que concebeu o nome e as tradições desta cidade e que por isso mesmo devem ser respeitados como mantenedores de uma memória necessária para a formação identitária das novas gerações de cidadãos feirenses.

Reconhecemos também a importância econômica da atividade artesanal a qual no caso específico desta associação vem gerando emprego e renda para cerca de 110 famílias locais.

Por fim, acreditamos e defendemos o exercício democrático para execução de políticas públicas, cuja população deve ser inserida nos processos e nas ações a serem providenciadas. Por isso, manifestamos nosso apoio e solidariedade à Associação dos Artesãos de Feira de Santana, por estarem militando em prol do respeito e da garantia do exercício da liberdade civil, contribuindo para implementação da cidadania, valorização da cultura e da memória feirense, e consequentemente, para consolidação das bases sólidas do Estado Democrático de Direito, tão violado nesses últimos tempos.

Feira de Santana, Bahia, 27 de julho de 2017

Fórum Permanente de Cultura de Feira de Santana