Zé Neto diz que ‘terror’ de Ronaldo no Centro de Abastecimento é sem precedente em Feira

A ação da Prefeitura de Feira de Santana de derrubar boxes da área de artesanato em pleno feriado municipal foi um ato de ‘terror’ sem precedentes na história da cidade, disse o deputado Zé Neto, em vídeo produzido no local, ontem, com imagens da destruição no Centro de Abastecimento.

“Me desculpe, Prefeito mas você está todo errado!”, diz o deputado em determinado trecho, onde pede mais transparência do governo com o projeto de implantação de um shopping naquela área.

Nas redes sociais circulam também outros vídeos sobre a ação da Prefeitura feitos pelos próprios comerciantes que estão sendo expulsos do local. clique aqui.