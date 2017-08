Bata-de-feijão na Bahia é tema de dissertação de mestrado na UNEB

Com o tema “A bata do feijão: da roça para a escola”, o mestrando Erisvaldo Santos Souza apresentará na próxima sexta-feira, 4, a dissertação em Pós-graduação em Educação e Contemporaneidade pela Universidade do Estado da Bahia (UNEB). A apresentação será realizada na Escola Municipal Manoel Cundes Ferreira, localizada no povoado Ovo da Ema, no distrito de Maria Quitéria.

A dissertação de mestrado teve como produto um museu virtual que simula a bata do feijão, cerimônia de plantio, colheita e agradecimento pelo alimento, que será disponibilizado para as Escolas Municipais Manoel Cundes e Joanita Mota, localizada no distrito de Tiquaruçu.

“A bata do feijão é uma forma de agradecimento pela colheita e meu estudo teve como objetivo mostrar isso como ferramenta de auxílio pedagógico, pois os alunos que não conhecem esta realidade terão acesso a ela através do museu virtual”, explica Erisvaldo Souza.

